Виталий Фридзон: «Очень обидно. Пропустили момент, когда они добавили в агрессии»

Защитник сборной России Виталий Фридзон после поражения от сборной Польши во втором раунде группового турнира на чемпионате мира (74:79) отметил, что этот проигрыш стал для команды крайне обидным.

— Была жесткая борьба, до травм, сейчас пойду зашивать (У Виталия рана на подбородке. Прим «СЭ»), — рассказал Фридзон. — Третью четверть провалили, может, из-за этого проиграли. Обидное поражение. Могли выиграть, догнали, почувствовали ход матча. Обидно, что отдали игру, могли дотянуть. В концовке, наверное, были немного поспешные атаки, это тоже сыграло роль.

— Был момент, когда почувствовали, что игра уходит из рук?

— Мы вообще зря доводим до таких ситуаций, с такой жесткой игрой. Польшу могу только поздравить, выдержали. Был момент в третьей четверти, когда они прибавили в агрессии, и мы этот момент пропустили.

Изначально думал, что мы можем выйти из группы, иначе бы сюда не ехал. Мы здесь были командой, показали, что умеем хорошо играть, здорово двигали мяч. Но иногда мы не были командой на протяжении всех 40 минут. Но мне очень понравилось, как мы выглядели, я горд выступлением за эту команду. Понятно, что обидно, но сегодня нельзя сказать, что мы не бились. Мы бились до крови. Не хватило мелочей. (Дмитрий Кузнецов)

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