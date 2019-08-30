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Виталий Фридзон: «Нам предстоит показать, на что мы готовы»

20:15
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Капитан сборной России Виталий Фридзон рассказал о настрое команды в преддверии старта чемпионата мира в Китае. Россия сыграет в группе с Нигерией, Кореей и Аргентиной.

— Мы провели долгий сбор и готовы к Кубку мира, — цитирует Фридзона официальный сайт РФБ. — Все ребята подошли к турниру в хорошем, боевом настроении, ждут — не дождутся начала. Завтра нам предстоит показать, на что мы готовы.

Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.

Дополнительная информация

https://russiabasket.ru/news/36123/sergej-bazarevich-rossiya-propustila-predydushhij-chempionat-mira-i-my-rady-ver

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