Экс-генеральный директор «Химок» Виктор Бычков поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира. На турнире в Китае впервые приняли участие не 24, а 32 команды.

— В ФИБА говорят, что это способствует популяризации баскетбола, — цитируют «Известия» Бычкова. — Но с этим трудно согласиться. В Китай приехало много откровенно неконкурентоспособных команд. Ни одна азиатская и ни одна африканская сборная не смогли преодолеть первый групповой этап. О чем это говорит? Не лучше ли было бы собрать 16 сильнейших сборных? При этом Африке и Азии дать по одному месту, чтобы соблюдать спортивный принцип. Игры, которые заканчиваются с разницей «+30» и «+60», не красят такую яркую вывеску, как ЧМ.

А вспомните, как проходил отбор на нынешний ЧМ. Все это безобразие с календарем, когда лучшие игроки должны были выбирать, где играть, а федерации — упрашивать клубы отпустить игроков. На мой взгляд, это маразм.