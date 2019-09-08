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В 1/4 чемпионата мира Аргентина сыграет с Сербией, Испания — с Польшей

19:02
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На чемпионате мира по баскетболу в Китае определились две первые две четвертьфинальные пары, сообщает официальный сайт турнира.

Аргентина сыграет с Сербией, а Испания встретится с Польшей. Встречи пройдут в Дунгуане и Шанхае соответственно. Оба матча состоятся 10 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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