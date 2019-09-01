Турция одержала победу в матче с Японией
13:08
Сборная Турции обыграла команду Японии (86:67) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
У турецкой команды звание лучшего снайпера с 17-ю очками поделили Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу. У японцев с 15 очками самую высокую результативность показали Ник Фазекаш и Рюи Ничимура.
В другом матче группы Е сегодня сыграют сборные Чехии и США.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа E
1-й тур
Турция — Япония — 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)
1 сентября.
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