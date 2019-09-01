Турция одержала победу в матче с Японией

Сборная Турции обыграла команду Японии (86:67) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

У турецкой команды звание лучшего снайпера с 17-ю очками поделили Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу. У японцев с 15 очками самую высокую результативность показали Ник Фазекаш и Рюи Ничимура.

В другом матче группы Е сегодня сыграют сборные Чехии и США.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа E

1-й тур

Турция — Япония — 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)

1 сентября.