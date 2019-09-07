Тренер сборной Литвы в бешенстве от судейства: «Это дерьмовая шутка»

Тренер сборной Литвы по баскетболу Дайнюс Адомайтис был в гневе после матча чемпионата мира с Францией. Литовцы проиграли со счетом 75:78, а в конце встречи французы, по мнению литовской стороны, с нарушением правил помешали мячу влететь в кольцо.

— Задавайте вопросы ФИБА, а не мне! — цитирует AFP Адомайтиса. — Зачем спрашивать меня? После такого судейства во второй игре подряд. Это дерьмовая шутка. Это не баскетбол. Почему существует такая система? Эти ребята, баскетболисты, они месяцами тренируются со сборной, не видят своих семей и не получают за это ни доллара. Нужно иметь больше уважения к ним. Но есть люди, которые не уважают эту игру.