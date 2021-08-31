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Стали известны соперники сборной России по баскетболу в отборе ЧМ-2023

14:44

Стали известны соперники сборной России по баскетболу в квалификации чемпионата мира 2023 года. Команда Сергея Базаревича попала в группу H и сыграет с Нидерландами, Исландией и Италией.

Результаты жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Белоруссия, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия

Матчи квалификации пройдут в следующие сроки: 20 ноября — 30 ноября 2021 года, 21 февраля — 1 марта 2022 года, 27 июня — 5 июля 2022 года. Во второй групповой этап квалификации выйдут по три команды из группы.

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