Стали известны соперники сборной России по баскетболу в отборе ЧМ-2023
Стали известны соперники сборной России по баскетболу в квалификации чемпионата мира 2023 года. Команда Сергея Базаревича попала в группу H и сыграет с Нидерландами, Исландией и Италией.
Результаты жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2023 по баскетболу
Группа A: Сербия, Словакия, Бельгия, Латвия
Группа B: Белоруссия, Великобритания, Греция, Турция
Группа C: Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D: Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E: Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F: Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G: Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H: Россия, Нидерланды, Исландия, Италия
Матчи квалификации пройдут в следующие сроки: 20 ноября — 30 ноября 2021 года, 21 февраля — 1 марта 2022 года, 27 июня — 5 июля 2022 года. Во второй групповой этап квалификации выйдут по три команды из группы.
Here's how Europe looks for #FIBAWC 2023 qualification!— FIBA (@FIBA) August 31, 2021
Which games are you most looking forward to? ??? pic.twitter.com/qc4zJAcT4D
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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