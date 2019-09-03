США вырвали победу в Турции в овертайме чемпионата мира

Сборная США вырвала победу в команды Турции в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Американцы только в овертайме смогли сломить сопротивление соперника — 93:92.

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

Группа E

США — Турция — 93:92 ОТ (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11)

Группа F

Бразилия — Греция — 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25)

Группа G

Иордания — Франция — 64:103 (18:25, 15:25, 17:28, 14:25)

Группа H

Литва — Канада — 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)