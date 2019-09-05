США разгромили Японию, Греция обыграла Новую Зеландию и вышла во 2-й групповой этап ЧМ

Сборная США разгромила команду Японии в матче первого группового этапа чемпионата мира — 98:45. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 20 очков.

В параллельной встрече сборная Греции обыграла команду Новой Зеландии — 103:97. Из этого квартета во втором групповом этапе примут участие Греция и Бразилия, одержавшая 3 победы в 3 матчах.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

Группа F

Греция — Новая Зеландия — 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31)

Группа E

США — Япония — 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14)

5 сентября.