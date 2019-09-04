Сергей Кущенко: «Сборная России в матче с аргентинцами потерпела поражение из-за потери концентрации»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал поражение сборной России от команды Аргентины (61:69) в матче первого группового этапа чемпионата мира.

— На турнире мы увидели, что у команды есть характер, что она бьется до конца, — цитирует ТАСС Кущенко. — В матче с аргентинцами, к сожалению, потерпели поражение из-за потери концентрации. Обидно, потому что был реальный шанс победить.

На следующем этапе даже не надо смотреть и анализировать соперников. Надо идти от игры к игре, команда у нас неплохая, видно, что по ходу турнира улучшаются взаимодействия, а главный тренер использует, кажется, все доступные ему опции по ходу матчей.

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира