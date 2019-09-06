Сергей Елевич: «Нам надо поддерживать нашу сборную при любой возможности»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич оценил выступление команды на чемпионате мира.

— Такие игроки сборной, как Андрей Сопин, Григорий Мотовилов не имеют опыта выступлений в Евролиге, Единой лиге ВТБ, — цитирует Елевича ТАСС. — Они играют в Суперлиге, но не получают опыта, а это серьезный нюанс. Они неплохие спортсмены, но дайте им возможность сыграть в серьезных командах. А таких российских команд у нас в Единой лиге ВТБ всего девять, в них — 50 российских игроков, и нам в дальнейшем надо думать о том, чтобы расширять лигу, давая возможность молодежи играть в серьезных матчах.

Нам надо поддерживать нашу сборную при любой возможности — другой у нас нет. Эта команда получала дивиденды от своей работоспособности, от тренерских замыслов, надо к ней относиться более лояльно. Не в них дело, в системе — это она заставляет их так играть. В нашем чемпионате много недоработок, нам надо многое пересматривать.

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