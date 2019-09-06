Сергей Базаревич: «По-моему, решающий трехочковый нам забросили после пробежки»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Польши (74:79) заявил, что его подопечным не хватило удачи и снова намекнул на недостаточную квалификацию судей.

— Каждую игру наш соперник бросал по 36-38 штрафных бросков, — сказал Базаревич. — Может быть, это у нас неважная защита. Но мы неплохо атаковали, были внутри. По статистике мы были лучше по всем показателям. Но поляки выиграли. Не хочу говорить об удаче. Нам ее, может быть, и не хватило... Как и игроков. Все-таки сложновато без первой пятерки. Но мы показали, что мы приехали бороться, на нас все-таки люди смотрят как на публичных людей.

Соперники забросили два важных трехочковых, вернулись в игру. В концовке нам не хватило концентрации. Хотя, по-моему, решающий трехочковый они забросили после пробежки, надо пересмотреть. Настроимся ли на Венесуэлу? Будет непросто, но думаю, мы это сделаем. (Дмитрий Кузнецов)

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