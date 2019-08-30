Сергей Базаревич: «Очень приятно быть в числе лучших команд мира»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич за день до чемпионата мира оценил готовность команды к старту турнира в Китае. Россия сыграет в группе с Нигерией, Кореей и Аргентиной.

— Очень приятно быть здесь, в числе лучших команд мира. Россия пропустила предыдущий чемпионат мира, и мы рады вернуться. И трудности, которые у нас есть, мы рассматриваем как возможности, — приводит слова тренера официальный сайт РФБ.

— Завтра вас ждет, возможно, самый ответственный матч всей групповой стадии — против Нигерии. Чувствуете ли вы давление, и как с ним справляться?

— Первая игра всегда бывает тяжелой. Все немного нервничают из-за старта. Но у Нигерии — очень мощная, габаритная команда. Возможно, самая сильная за последние годы. В составе — много игроков НБА. У них есть размер, атлетизм, что они показывали в контрольных матчах. Поэтому нам следует сыграть максимально организованно, показать свой баскетбол, и посмотрим, к чему это приведет.

— После победы над Испанией болельщиков захлестнула эйфория. Была ли она в команде, нужно ли было ее гасить?

— До этого мы провели очень плохой матч с Аргентиной. Возможно, где-то сказались перелет, акклиматизация и разница во времени. Наверное, с этим же столкнулись и испанцы. Да, это все-таки была товарищеская игра. Но нужно взять из этой победы хорошее: возможность повысить уверенность в своих силах, понимание, как мы должны играть. Понять, что мы сделали плохо и что стоит улучшить. И я надеюсь, что те вещи, которые мы сделали в среду правильно, команда сможет перенести и в официальные матчи Кубка мира.

— Что можете сказать об организации турнира?

— Не могу сказать много, потому что мы только вчера прилетели. Мне бы хотелось, чтобы это случилось чуть раньше, чтобы мы провели последний контрольный матч не так поздно. Но ситуация такая, какая есть. Пока все хорошо. Хотелось бы видеть побольше фруктов на обедах и ужинах. Вообще мне пока трудно судить о происходящем, потому что мы слишком заняты: вчера прилетели — поехали на тренировку, сегодня проснулись — поехали на тренировку. Но арена хорошая, надеюсь, на трибунах соберется много болельщиков, и мы будем играть в великолепной атмосфере.