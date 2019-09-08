Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы на командой Венесуэлы (69:60) в заключительном матче второго группового турнира чемпионата мира отметил, что разочарован непопаданием в стадию плей-офф.

— Не все опять смогли перебороть себя, но в итоге мы нашли людей, которые побились, и я очень рад, что мы победили, — отметил Базаревич в эфире телеканала Матч ТВ. — Главное — это собственное самоуважение.

Мы благодарны болельщикам, знаем, что нас поддерживают дома, спасибо всем. Конечно, сейчас разочарование, что мы не смогли пройти дальше, но будем работать.