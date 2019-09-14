Сербского фаната прогнали из микст-зоны баскетбольного ЧМ за попытку пропиарить свой бар

Сербский болельщик развернул плакат «Пензиjа» («Пенсия») в микст-зоне после матча за 5-е место чемпионата мира между Сербией и Чехией (90:81). Как он рассказал, это название бара, который он держит в Сербии. Каким образом фанат проник в микст-зону, неизвестно, но работники ФИБА заставили серба покинуть территорию. Баннер провисел всю игру у скамейки запасных сборной Сербии и, возможно, имел дополнительный подтекст.

Отметим, что сегодня сербские СМИ сообщили, что наставник сборной Саша Джорджевич покинет пост. На его место могут назначить Игоря Кокошкова, который привел Словению к золоту Евробаскета-2017. С Джорджевичем Сербия взяла серебро ЧМ-2014, Олимпиады в Рио 2016 года и Евробаскета-2017.

На пресс-конференции Джорджевич, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», подтвердил информацию об уходе. (Дмитрий Кузнецов)