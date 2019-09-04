Сербия уверенно победила Италию и выиграла группу D

В третьем туре предварительного группового этапа чемпионата мира сборная Сербии уверенно обыграла команду Италии — 92:77. Сербы одержали третью победу кряду и стали первыми в квартете D. Италия с одним поражением — вторая. Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Богдан Богданович, набравший 31 очко.

На групповом этапе сборные Сербии и Италии сыграют с командами Пуэрто-Рико и Испании.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

Группа D

Италия — Сербия — 77:92 (23:28, 19:22, 15:20, 20:22)

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