Сербия разгромила Анголу в стартовом матче чемпионата мира

В стартовом матче чемпионата мира по баскетболу сборная Сербии уверенно обыграла команду Анголы (105:59).

В составе победителей самым результативным стал Богдан Богданович, который набрал 24 очка. У Анголы с 15-ю очками лучшим снайпером стал Карлош Мораиш.

В другом матче первого тура группы D сегодня сыграют сборные Италии и Филиппин.

Чемпионат мира

Группа D

1-й тур

Ангола — Сербия — 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)