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Сербия обыграла Чехию и заняла пятое место на чемпионате мира

14 сентября 2019, 16:44
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Сборная Сербии обыграла команду Чехии в матче за 5-е место чемпионата мира-2019. Встреча закончилась в польщу сербов со счетом 90:81.

В финале ЧМ-2019 сыграют Испания и Аргентина, а в матче за бронзу — Франция и Австралия.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

Матч за 5-е место

Сербия — Чехия — 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)

14 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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