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Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира

23:39
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Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по баскетболу для игроков младше 19 лет. В финале американцы со счетом 83:81 обыграли команду Франции.

Бронзовые медали турнира достались канадцам, которые в матче за 3-е место были сильнее сербов — 101:92.

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Иван Шитик все материалы автора

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