Сборная США проиграла Сербии и потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира

Сборная США в матче за 5-8 места чемпионата мира проиграла команде Сербии — 89:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник сербов Богдан Богданович, набравший 28 очков. Американцы потерпели второе поражение кряду, в четвертьфинале они уступили Франции (79:89).

В матче за 5-6 место Сербия встретится с победителем пары Чехия — Польша.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

За 5 — 8-е места

Сербия — США — 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21)

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей