Сборная США показала худший результат в истории ЧМ из-за поражения от Сербии
Сборная США по баскетболу обновит антирекорд по самому низком месту за все 69 лет выступлений на чемпионатах мира вне зависимости от результата матча за 7-е место.
Сегодня в китайском Дунгуане американцы проиграли Сербии в турнире за 5-8-е места — 89:94, при этом в первой четверти команда Саши Джорджевича буквально разгромила соперника — 32:7.
Теперь команда США встретится в матче за 7-ю позицию с проигравшим в паре Польша — Чехия, но в любом случае покажут худший результат по отношению к домашнему чемпионату мира 2002 года. Тогда американцы стали шестыми, проиграв в четвертьфинале югославам. (Дмитрий Кузнецов, Кирилл Бурдаков)
Худшие результаты сборной США на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Место
|
2019
|
Китай
|
Грегг Попович
|
7-е или8-е
|
2002
|
США
|
Джордж Карл
|
6-е
|
1970
|
Югославия
|
Хэл Фишер
|
5-е
|
1978
|
Филиппины
|
Билл Оутс
|
5-е
|
1963
|
Бразилия
|
Гарлэнд Пильхостер
|
4-е
|
1967
|
Уругвай
|
Хэл Фишер
|
4-е