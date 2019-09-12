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Сборная США показала худший результат в истории ЧМ из-за поражения от Сербии

16:18
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Сборная США по баскетболу обновит антирекорд по самому низком месту за все 69 лет выступлений на чемпионатах мира вне зависимости от результата матча за 7-е место.

Сегодня в китайском Дунгуане американцы проиграли Сербии в турнире за 5-8-е места — 89:94, при этом в первой четверти команда Саши Джорджевича буквально разгромила соперника — 32:7.

Теперь команда США встретится в матче за 7-ю позицию с проигравшим в паре Польша — Чехия, но в любом случае покажут худший результат по отношению к домашнему чемпионату мира 2002 года. Тогда американцы стали шестыми, проиграв в четвертьфинале югославам. (Дмитрий Кузнецов, Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты сборной США на чемпионатах мира

Год

Страна

Тренер

Место

2019

Китай

Грегг Попович

7-е или8-е

2002

США

Джордж Карл

6-е

1970

Югославия

Хэл Фишер

5-е

1978

Филиппины

Билл Оутс

5-е

1963

Бразилия

Гарлэнд Пильхостер

4-е

1967

Уругвай

Хэл Фишер

4-е

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