Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира победила команду США — 89:79. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник американцев Донован Митчелл, набравший 29 очков. У французов дабл-дабл из 21 балла и 16 подборов оформил центровой Руди Гобер.

За право выйти в финал Франция сыграет с Аргентиной.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

1/4 финала

США — Франция — 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей