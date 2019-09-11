Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции
15:57
Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира победила команду США — 89:79. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник американцев Донован Митчелл, набравший 29 очков. У французов дабл-дабл из 21 балла и 16 подборов оформил центровой Руди Гобер.
За право выйти в финал Франция сыграет с Аргентиной.
Баскетбол
ЧМ. Мужчины
1/4 финала
США — Франция — 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)
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