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Сборная Франции прервала 58-матчевую беспроигрышную серию США

16:04
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Сборная США уступила Франции (79:89) в четвертьфинале чемпионата мира-2019 в Китае. Это первое поражение американцев на ЧМ с 2006 года, когда в полуфинале они уступили Греции (95:101). За это время сборная США выиграла 58 матчей подряд.

За право выйти в финал ЧМ-2019 Франция сыграет с Аргентиной.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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