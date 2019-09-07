Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
17:29
Сборная Франции победила команду Литвы в матче группового этапа чемпионата мира-2019. Встреча завершилась победой французов со счетом 78:75.
Франции повторила рекорд сборных США и Сербии/Югославии на чемпионатах мира: команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд. В 60 играх пордряд сделать подобное не удавалось никому.
Баскетбол
ЧМ. Мужчины
2-й раунд. Группа K
США — Греция — 69:53 (19:17, 19:8, 16:12, 15:16)
Бразилия — Чехия — 71:93 (16:20, 16:25, 14:20, 25:28)
Группа L
Франция — Литва — 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)
Австралия — Доминиканская Республика — 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24)
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...