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Российский тренер возглавил сборную Словакии по баскетболу

16:57
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Российский специалист Олег Мелещенко стал новым главным тренером мужской сборной Словакии, сообщает Slovak Basket.

53-летний Мелещенко получил должность, которую ранее занимал хорват Жан Табак.

Мелещенко с ноября 2020 года возглавляет «Интер» из Братиславы. Он принял команду, когда она шла последней в таблице. На данный момент клуб занимает третью позицию.

Мелещенко начнет работу во главе сборной Словакию уже летом, когда национальная команда будет готовиться ко второму этапу предквалификации ЧМ-2023.

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