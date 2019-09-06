Россия проиграла Польше на ЧМ-2019. У сборной остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф

Сборная России в матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 уступила Польше.

Теперь россиянам нужно будет не только обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах.

Если Аргентина сегодня вечером победит Венесуэлу — то Россия потеряет шансы на плей-офф.

Чемпионат мира

Группа I

Польша — Россия — 79:74 (16:22, 18:18, 19:17, 26:17)

Р: М. Кулагин (21), Антонов (11 + 8 подборов), Воронцевич (11 + 10 подборов), Фридзон (9), Курбанов (6), Ивлев (4), Мотовилов (4), Карасев (3), Бабурин (3), Зубков (2).

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России