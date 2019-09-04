Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира

Сборная России в третьем матче первого группового раунда чемпионата мира уступила Аргентине (61:69). Для россиян это первое поражение на турнире в Китае после двух побед.

Россия и Аргентина уже вышли во второй групповой раунд, где сыграют против Польши и Венесуэлы, которые заняли первые два места в группе А.

Встречи второго группового раунда пройдут 6 и 8 сентября, каждая сборная проведет два матча против команд, с которыми она не встречалась в первом раунде. Очки, заработанные в матчах первого раунда, суммируются с очками, полученными во втором раунде.

Чемпионат мира

Группа В

Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)

Р: Зубков (18 + 7 подборов), Курбанов (13), Воронцевич (9 + 7 подборов), Сопин (9), Антонов (6), Ивлев (3), Бабурин (3).