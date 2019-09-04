Россия или Аргентина. Кто будет лидировать в группе I вместе с Польшей?
Сборная Польши обыграла в последнем матче первого группового турнира Кот-д'Ивуар и вышла во второй раунд чемпионата мира с максимальным результатом (три победы в трех встречах). В группе I поляки будут сведены с Россией, Аргентиной и победителем матча Венесуэла — Китай.
В случае победы над аргентинцами команда Сергея Базаревича будет делить с поляками первое место в квартете. В этом случае Россия будет иметь теоретические шансы на выход в четвертьфинал даже при двух поражениях. В то время как две победы точно выведут россиян дальше, а одна неудача наверняка сформирует закрутку из трех команд, в которой будут считаться заброшенные и пропущенные мячи в очных встречах.
Поражение от южноамериканцев существенно усложнит жизнь нашей сборной. Тем не менее две победы в матчах второго этапа скорее всего позволят России продолжить борьбу за медали. При одном выигрыше россияне могут попасть в закрутку лидеров, но для этого будет нужно, чтобы Польша или Аргентина уступили в обеих встречах.
Таблица группы I
|
|
И
|
В
|
П
|
О
|
1. Польша
|
3
|
3
|
0
|
6
|
Победитель матча Россия — Аргентина
|
3
|
3
|
0
|
6
|
3. Проигравший в матче Россия — Аргентина
|
3
|
2
|
1
|
5
|
Победитель матча Венесуэла — Китай
|
3
|
2
|
1
|
5
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