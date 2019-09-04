Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Россия или Аргентина. Кто будет лидировать в группе I вместе с Польшей?

14:22
Теги:

Сборная Польши обыграла в последнем матче первого группового турнира Кот-д'Ивуар и вышла во второй раунд чемпионата мира с максимальным результатом (три победы в трех встречах). В группе I поляки будут сведены с Россией, Аргентиной и победителем матча Венесуэла — Китай.

В случае победы над аргентинцами команда Сергея Базаревича будет делить с поляками первое место в квартете. В этом случае Россия будет иметь теоретические шансы на выход в четвертьфинал даже при двух поражениях. В то время как две победы точно выведут россиян дальше, а одна неудача наверняка сформирует закрутку из трех команд, в которой будут считаться заброшенные и пропущенные мячи в очных встречах.

Поражение от южноамериканцев существенно усложнит жизнь нашей сборной. Тем не менее две победы в матчах второго этапа скорее всего позволят России продолжить борьбу за медали. При одном выигрыше россияне могут попасть в закрутку лидеров, но для этого будет нужно, чтобы Польша или Аргентина уступили в обеих встречах.

Таблица группы I

И

В

П

О

1. Польша

3

3

0

6

Победитель матча Россия — Аргентина

3

3

0

6

3. Проигравший в матче Россия — Аргентина

3

2

1

5

Победитель матча Венесуэла — Китай

3

2

1

5

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир