России рано расслабляться. Еще можно не попасть в следующий раунд ЧМ-2019

Сборная России одержала важнейшую победу над нигерийцами на старте чемпионата мира в Китае. Во второй групповой турнир из квартета В, где помимо россиян и нигерийцев выступают Аргентина и Корея, выйдут две команды.

В случае побед в двух оставшихся встречах команда Сергея Базаревича точно займет первое место в своем квартете и получит два очка в таблицу группы I, в которую будут сведены по две лучшие сборные квартетов А (Китай, Польша, Венесуэла и Кот-д'Ивуар) и B (Аргентина, Россия, Нигерия, Корея).

А вот поражение от аргентинцев (неудачу во встрече с Кореей все же рассматривать не будем) может не только уменьшить шансы на выход в 1/4 финала, но и вовсе отправить Россию в турнир за 17-32-е места. Провал случится только в случае поражения Аргентины от Нигерии — этот матч пройдет в Ухани 2 сентября перед поединком Россия — Корея. В таком случае у тройки лидеров будет по пять баллов, и расположение команд определит разность мячей в матчах между собой. Если россияне окажутся третьими по разности, то отправятся в утешительный турнир.

Победа аргентинцев над нигерийцами 2 сентября гарантирует россиянам при условии победы над корейцами досрочный выход во второй групповой раунд. (Кирилл Бурдаков)

Группа В И В П М О 1. Аргентина 1 1 0 95-69 2 2. Россия 1 1 0 82-77 2 3. Нигерия 1 0 1 77-82 1 4. Корея 1 0 1 69-95 1

Календарь группы В

Ухань (Китай)

31 августа

11.30 Россия — Нигерия — 82:77

15.30 Аргентина — Корея — 95:69

2 сентября

11.30 Нигерия — Аргентина

15.30 Корея — Россия

4 сентября

11.30 Корея — Нигерия

15.30 Россия — Аргентина

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