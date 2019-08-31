России рано расслабляться. Еще можно не попасть в следующий раунд ЧМ-2019
Сборная России одержала важнейшую победу над нигерийцами на старте чемпионата мира в Китае. Во второй групповой турнир из квартета В, где помимо россиян и нигерийцев выступают Аргентина и Корея, выйдут две команды.
В случае побед в двух оставшихся встречах команда Сергея Базаревича точно займет первое место в своем квартете и получит два очка в таблицу группы I, в которую будут сведены по две лучшие сборные квартетов А (Китай, Польша, Венесуэла и Кот-д'Ивуар) и B (Аргентина, Россия, Нигерия, Корея).
А вот поражение от аргентинцев (неудачу во встрече с Кореей все же рассматривать не будем) может не только уменьшить шансы на выход в 1/4 финала, но и вовсе отправить Россию в турнир за 17-32-е места. Провал случится только в случае поражения Аргентины от Нигерии — этот матч пройдет в Ухани 2 сентября перед поединком Россия — Корея. В таком случае у тройки лидеров будет по пять баллов, и расположение команд определит разность мячей в матчах между собой. Если россияне окажутся третьими по разности, то отправятся в утешительный турнир.
Победа аргентинцев над нигерийцами 2 сентября гарантирует россиянам при условии победы над корейцами досрочный выход во второй групповой раунд. (Кирилл Бурдаков)
|
Группа В
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
1
|
1
|
0
|
95-69
|
2
|
2. Россия
|
1
|
1
|
0
|
82-77
|
2
|
3. Нигерия
|
1
|
0
|
1
|
77-82
|
1
|
4. Корея
|
1
|
0
|
1
|
69-95
|
1
Календарь группы В
Ухань (Китай)
31 августа
11.30 Россия — Нигерия — 82:77
15.30 Аргентина — Корея — 95:69
2 сентября
11.30 Нигерия — Аргентина
15.30 Корея — Россия
4 сентября
11.30 Корея — Нигерия
15.30 Россия — Аргентина
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