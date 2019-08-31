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Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

России рано расслабляться. Еще можно не попасть в следующий раунд ЧМ-2019

18:00
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Сборная России одержала важнейшую победу над нигерийцами на старте чемпионата мира в Китае. Во второй групповой турнир из квартета В, где помимо россиян и нигерийцев выступают Аргентина и Корея, выйдут две команды.

31 августа. Ухань. Россия &mdash; Нигерия &mdash; 82:77. Михаил Кулагин стал лучшим снайпером россиян в этом матче.Сумасшедший камбэк. Россия выгрызла победу у Нигерии

В случае побед в двух оставшихся встречах команда Сергея Базаревича точно займет первое место в своем квартете и получит два очка в таблицу группы I, в которую будут сведены по две лучшие сборные квартетов А (Китай, Польша, Венесуэла и Кот-д'Ивуар) и B (Аргентина, Россия, Нигерия, Корея).

А вот поражение от аргентинцев (неудачу во встрече с Кореей все же рассматривать не будем) может не только уменьшить шансы на выход в 1/4 финала, но и вовсе отправить Россию в турнир за 17-32-е места. Провал случится только в случае поражения Аргентины от Нигерии — этот матч пройдет в Ухани 2 сентября перед поединком Россия — Корея. В таком случае у тройки лидеров будет по пять баллов, и расположение команд определит разность мячей в матчах между собой. Если россияне окажутся третьими по разности, то отправятся в утешительный турнир.

Победа аргентинцев над нигерийцами 2 сентября гарантирует россиянам при условии победы над корейцами досрочный выход во второй групповой раунд. (Кирилл Бурдаков)

Группа В

И

В

П

М

О

1. Аргентина

1

1

0

95-69

2

2. Россия

1

1

0

82-77

2

3. Нигерия

1

0

1

77-82

1

4. Корея

1

0

1

69-95

1

Календарь группы В
Ухань (Китай)
31 августа
11.30 Россия — Нигерия — 82:77
15.30 Аргентина — Корея — 95:69
2 сентября
11.30 Нигерия — Аргентина
15.30 Корея — Россия
4 сентября
11.30 Корея — Нигерия
15.30 Россия — Аргентина

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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