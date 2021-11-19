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РФБ объявила состав тренерского штаба сборной России

17:08
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В Санкт-Петербурге стартовал первый сбор национальной команды России под руководством Зорана Лукича, сообщает сайт РФБ.

Мужская сборная России провела первую командную тренировку в рамках подготовки к стартовым матчам квалификации Кубка мира-2023 с Италией и Исландией.

В штаб главной команды страны вместе с Зораном Лукичем вошли ассистенты главного тренера Сергей Козин и Александр Полинкевич, врач Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин и Андрей Алексеев. Многолетний тренер национальных сборных по физподготовке Георгий Артемьев пропускает это окно по болезни — его функции временно исполняет Дмитрий Васильев.

Также на этом сборе с командой будут работать главный тренер мужской сборной России 3x3 Владимир Агабабьян и главный тренер мужской молодежной сборной России 3x3 Дмитрий Зимин.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38650/sbornaya-rossii-nachala-trenirovki-v-sankt-peterburge

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Иван Шитик все материалы автора
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