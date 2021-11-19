РФБ объявила состав тренерского штаба сборной России
В Санкт-Петербурге стартовал первый сбор национальной команды России под руководством Зорана Лукича, сообщает сайт РФБ.
Мужская сборная России провела первую командную тренировку в рамках подготовки к стартовым матчам квалификации Кубка мира-2023 с Италией и Исландией.
В штаб главной команды страны вместе с Зораном Лукичем вошли ассистенты главного тренера Сергей Козин и Александр Полинкевич, врач Юрий Кожокарь, массажисты Владимир Рюмшин и Андрей Алексеев. Многолетний тренер национальных сборных по физподготовке Георгий Артемьев пропускает это окно по болезни — его функции временно исполняет Дмитрий Васильев.
Также на этом сборе с командой будут работать главный тренер мужской сборной России 3x3 Владимир Агабабьян и главный тренер мужской молодежной сборной России 3x3 Дмитрий Зимин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38650/sbornaya-rossii-nachala-trenirovki-v-sankt-peterburge
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