Польша обыграла Кот-д'Ивуар и вышла из группы с первого места

Сборная Польши обыграла команду Кот-д'Ивуара (80:63) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Команда выиграла все три матча и с первого места пробилась в следующую стадию.

В параллельной игре сборная Анголы в овертайме обыграла команду Филиппин (84:81). Эти команды не смогли пробиться в двойку лучших в группе D, где первые два места поделили команды Сербии и Италии.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа А

3-й тур

Кот-д`Ивуар — Польша — 63:80 (24:20, 8:16, 17:19, 14:25)

Группа D

3-й тур

Ангола — Филиппины — 84:81 ОТ (21:20, 17:14, 18:12, 17:27, 11:8)

4 сентября.