Никита Моргунов: «Сборная России выполнила задачу-минимум, но теперь перед нами новая цель»

Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира над командой Кореи. В активе команды Сергея Базаревича 2 выигрыша после 2 встреч.

— Мы выполнили задачу-минимум, но теперь перед нами новая цель, — цитируют «Известия» Моргунова. — Нас ждет важнейший матч с Аргентиной, где будут разыгрываться очки за выход в плей-офф. Соответственно надо забыть одержанные победы и полностью сосредоточиться на изучении нашего принципиального соперника. Аргентинцы показывают качественный баскетбол в Китае, и, чтобы обыграть их, надо будет выложится на 120%.

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