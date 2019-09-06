Никита Моргунов: «Базеревич прекрасно понимает, что впятером-всемером ЧМ-2019 не выиграть»
Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов отметил, что сборной России необходима ротация на чемпионате мира. Сегодня россияне сыграют с Польшей.
— Сергей Базеревич прекрасно понимает, что впятером-всемером такой турнир, как чемпионат мира-2019 успешно не пройти, — цитируют «Известия» Моргунова. — Соответсвенно, право на ошибку имеют практически все. И игроки этим не злоупотребляют, а делают правильные выводы. И мы видели, как по ходу игр первого группового раунда улучшалась игра у Сопина, Мотовилова, Валиева. Они были полезны и важны. Поэтому нам нужна широкая ротация — без нее трудно.
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