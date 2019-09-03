Главный тренер сборной Черногории Звездан Митрович эмоционально раскритиковал судейство в матче с Новой Зеландией на чемпионате мира (83:93). Он был удален с площадки в первой половине встречи.

— Надеюсь, что кто-нибудь понесет наказание за сегодняшнее судейство, — цитирует Eurohoops Митровича. — Парни в раздевалке чувствуют себя так, будто их ограбили. Они не чувствуют, что проиграли матч, они чувствуют, что его у них украли. Мы маленькая страна, я понимаю, мы впервые на чемпионате мира. Но мы хотим, чтобы к нас проявляли хоть немного уважения.

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