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Как российским баскетболистам теперь попасть на Олимпиаду?

19:00
Увидят ли российские болельщики свою мужскую сборную на Олимпиаде-2020? Фото AFP
Увидят ли российские болельщики свою мужскую сборную на Олимпиаде-2020? Фото AFP
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Мужская сборная России потеряла все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, а это значит в этом году она точно не получит путевку на Олимпиаду-2020. Но теоретические шансы пробиться в Токио остаются.

6 сентября. Фошань. Польша &mdash; Россия &mdash; 77:74. Россияне лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2019.Россия не наиграла на чудо. Нужно ли ругать эту сборную?

В Китае наша команда отобралась на квалификационный турнир Игр, который состоится 6 — 12 июля 2020 года. Там будут разыграны четыре последних олимпийских лицензии.

Точный состав участников квалификационного турнира пока неизвестен — он зависит от окончательных итогов чемпионата мира. Мы знаем только, что в число участников точно попадут Россия, Италия, Венесуэла и Пуэрто-Рико.

24 претендента будут разделены ФИБА по четырем группам — в каждой из групп шесть сборных разыграют одно место в Токио. Хозяева групповых турниров определятся после жеребьевки — не исключено, что одним из них станет Россия.

Но в любом случае вероятность попадания в нашу группу сильных конкурентов очень высока, и протиснутся в число 12 участников Игр при том, что мы не попали в Топ-8 на чемпионате мира будет крайне сложно. (Олег Шамонаев)

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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