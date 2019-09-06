Как российским баскетболистам теперь попасть на Олимпиаду?

Мужская сборная России потеряла все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, а это значит в этом году она точно не получит путевку на Олимпиаду-2020. Но теоретические шансы пробиться в Токио остаются.

В Китае наша команда отобралась на квалификационный турнир Игр, который состоится 6 — 12 июля 2020 года. Там будут разыграны четыре последних олимпийских лицензии.

Точный состав участников квалификационного турнира пока неизвестен — он зависит от окончательных итогов чемпионата мира. Мы знаем только, что в число участников точно попадут Россия, Италия, Венесуэла и Пуэрто-Рико.

24 претендента будут разделены ФИБА по четырем группам — в каждой из групп шесть сборных разыграют одно место в Токио. Хозяева групповых турниров определятся после жеребьевки — не исключено, что одним из них станет Россия.

Но в любом случае вероятность попадания в нашу группу сильных конкурентов очень высока, и протиснутся в число 12 участников Игр при том, что мы не попали в Топ-8 на чемпионате мира будет крайне сложно. (Олег Шамонаев)