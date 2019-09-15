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Марк Газоль стал вторым игроком в истории, кто в один год выиграл плей-офф НБА и чемпионат мира

17:26
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В финале мужского чемпионата мира-2019 встретились сборные Испании и Аргентины. Победу со счетом 95:75 одержали испанцы.

Центровой сборной Испании Марк Газоль повторил историческое достижение. Он стал вторым игроком в истории, который в один год побеждал в плей-офф НБА и на чемпионате мира. До него такое удавалось лишь Ламару Одому в 2010 году.

Напомним, что в НБА Газоль выступает за «Торонто».

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