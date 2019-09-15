Марк Газоль стал вторым игроком в истории, кто в один год выиграл плей-офф НБА и чемпионат мира

В финале мужского чемпионата мира-2019 встретились сборные Испании и Аргентины. Победу со счетом 95:75 одержали испанцы.

Центровой сборной Испании Марк Газоль повторил историческое достижение. Он стал вторым игроком в истории, который в один год побеждал в плей-офф НБА и на чемпионате мира. До него такое удавалось лишь Ламару Одому в 2010 году.

Напомним, что в НБА Газоль выступает за «Торонто».

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей