Легендарный капитан сборной Аргентины по баскетболу Луис Скола в интервью «СЭ» рассказал о высоком статусе матча против России. Напомним, игра за первое место в группе В состоится завтра, 4 сентября, ее исход будет влиять на борьбу за плей-офф, поскольку очки, набранные в первом раунде учитываются на втором.

— Луис, впереди матч с Россией. Что думаете о сопернике?

— Россия — самая важная команда в группе для нас, им нужна победа, нам тоже. Они хорошо сыграли свои игры, мы — свои. Так что это будет веселый матч.

— И ключевой в борьбе за плей-офф?

— Конечно. Но даже если мы проиграем, то ключевой игрой станет следующая. Да и даже если мы выиграем, все равно следующую надо будет выигрывать. Это пока не матч жизни и смерти, но уже близко к этому.

— Кого-то выделите?

— Мы недавно с ними играли, всех знаем довольно неплохо.

— Как вам судьи на этом турнире? Всегда их логику понимаете?

— Нормальные. Они никогда не могут изменить игру. Иногда они принимают хорошие решения, иногда плохие. В огне игры иногда ты с ними общаешься, как это было с Нигерией... Конечно, я не хотел бы с ними разговаривать так много. Но ничего. Иногда извиняюсь перед ними. Они просто делают свою работу. Мы же тоже делаем иногда ошибки. (Дмитрий Кузнецов)