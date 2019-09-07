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Литва подала жалобу на судейство матча с Францией

20:37
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Сборная Литвы подала протест в ФИБА на результат матча с Францией на чемпионате мира, сообщает в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонас. Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу французов.

По мнению литовской стороны, в концовке встречи игрок французской сборной с нарушением правил помешал мячу попасть в кольцо сборной Франции. Ожидается, что ФИБА примет решение по жалобе литовцев утром в воскресенье, 8 сентября.

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