Литва обыграла Доминиканскую Республику в заключительном матче на чемпионате мира

В матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди мужчин сборная Литвы обыграла команду Доминиканской Республики (74:55).

Обе команды покидают турнир. Литва заняла третье место в группе L с восемью очками. Доминиканская Республика на последнем месте с семью очками. В плей-офф пробились команды Франции и Австралии.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

2-й раунд

Группа L

Доминиканская Республика — Литва — 55:74 (14:19, 10:19, 15:14, 16:22)