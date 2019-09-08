Италия в овертайме обыграла Пуэрто-Рико
13:58
Сборная Италии в овертайме выиграла у команды Пуэрто-Рико (94:89) в матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
Обе команды не вышли в плей-офф. Италия набрал восемь очков и заняла третье место. У Пуэрто-Рико семь очков и последняя позиция. В полуфинал из группы J вышли команды Сербии и Испании.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
2-й раунд.
Группа J
Пуэрто-Рико — Италия — 89:94 ОТ (24:13, 22:13, 18:24, 19:33, 6:11)
8 сентября.
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