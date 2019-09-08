Италия в овертайме обыграла Пуэрто-Рико

Сборная Италии в овертайме выиграла у команды Пуэрто-Рико (94:89) в матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

Обе команды не вышли в плей-офф. Италия набрал восемь очков и заняла третье место. У Пуэрто-Рико семь очков и последняя позиция. В полуфинал из группы J вышли команды Сербии и Испании.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

2-й раунд.

Группа J

Пуэрто-Рико — Италия — 89:94 ОТ (24:13, 22:13, 18:24, 19:33, 6:11)

8 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России