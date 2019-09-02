Италия обыграла Анголу и вышла на первое место в группе D
12:32
Сборная Италии выиграла у команды Анголы (92:61) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
В составе победителей самым результативным стал Марко Белинелли — 17 очков. У африканской сборной 15 очков набрал Яник Морейра.
Итальянцы имеют четыре очка и лидируют в группе D. У ангольцев два очка и третья позиция.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа D
2-й тур
Италия — Ангола — 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19)
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