Италия обыграла Анголу и вышла на первое место в группе D

Сборная Италии выиграла у команды Анголы (92:61) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Марко Белинелли — 17 очков. У африканской сборной 15 очков набрал Яник Морейра.

Итальянцы имеют четыре очка и лидируют в группе D. У ангольцев два очка и третья позиция.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа D

2-й тур

Италия — Ангола — 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19)