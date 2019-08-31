Иран уступил Пуэрто-Рико

В матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу сборная Пуэрто-Рико выиграла у команды Ирана (83:81).

В составе победителей самым результативным стал Давид Уэртас — 32 очка. У иранцев по 22 очка набрали Хамед Хаддади и Бехнам Яхчали. В другом матче группы С сегодня сыграют сборные Испании и Туниса.

Чемпионат мира по баскетболу-2019 проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Группа C

1-й тур

Иран — Пуэрто-Рико — 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32)