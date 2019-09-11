Грегг Попович: «Горжусь сборной США»

Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал поражение от Франции (79:89) в четвертьфинале чемпионата мира. На этом уровне американцы уступили впервые за 13 лет.

— Команда Колле — одна из лучших французских, которую когда-либо видел, — приводятся слова Поповича в Twitter журналиста Эммануэля Лорана. — Потому что они активны на обеих сторонах площадки, отлично взаимодействуют друг с другом. Они отлично поработали, сегодня были великолепны.

Проблема не в том, что у нас не было других ребят. Наша команда была великолепна, я горжусь ею.

Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции