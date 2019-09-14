Грег Попович: «Седьмое место США на Кубке мира не означает, что нужно что-то менять»

Главный тренер сборной США Грег Попович после победы над Польшей (87:74) в матче за седьмое место на Кубке мира, отметил, что нужно двигаться дальше. По его словам, он доволен командой. Американцы показали худший результат в своей истории.

— Глупо нас обвинять, это незрелая позиция, — цитирует Поповича Eurohoops. — Отношение, что мы должны каждый раз выигрывать золото, показывает неуважение к другим командам. У всех своя жизнь, у кого-то что-то произошло в семье, кто-то травмировался. Однако я доволен своей командой.

Что делать Америке со своим баскетболом? Двигаться дальше. Мы делаем все возможное. Этот результат не означает, что нужно что-то менять. Некоторые команды играют одним составом восемь-десять лет. Мы продолжаем расти, ведь они никогда вместе прежде не играли.