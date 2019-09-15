Главный тренер сборной Испании: «Благодарен ребятам, что они справились с нервами»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло заявил, что у него было хорошее предчувствие перед финальным матчем чемпионата мира с Аргентиной (95:75).

— Игроки были великолепны. С первого дня чемпионата до сегодняшнего вечера, — приводит слова тренера Eurohoops. — У меня было хорошее предчувствие перед финалом.

Я видел, что мои игроки немного нервничают и с уважением относятся к сопернику. И это было абсолютно справедливо. Аргентина не зря попала в финал. У них отличная команда.

Благодарен ребятам, что они справились с нервами и показали все, на что способны.

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