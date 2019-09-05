Германия разгромила Иорданию
13:13
Сборная Германии обыграла команду Иордании (96:62) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Обе команды не сумели выйти из группы. Для немцев это первая победа, иорданцы проиграли все три матча.
Победитель группы G определится после матча между сборными Франции и Доминиканской Республики, который состоится позднее.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа G
3-й тур
Германия — Иордания — 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13)
5 сентября.