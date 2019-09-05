Германия разгромила Иорданию

Сборная Германии обыграла команду Иордании (96:62) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Обе команды не сумели выйти из группы. Для немцев это первая победа, иорданцы проиграли все три матча.

Победитель группы G определится после матча между сборными Франции и Доминиканской Республики, который состоится позднее.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа G

3-й тур

Германия — Иордания — 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13)

5 сентября.