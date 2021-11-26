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Ганькевич поделился ожиданиями от дебюта в сборной России

11:31
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Центровой «Нижнего Новгорода» Александр Ганькевич сегодня дебютирует за сборную России в матче квалификации чемпионата мира-2023 против команды Италии.

— Немного переживаю, — признался «СЭ» Александр Ганькевич. — Все-таки это дебют за сборную. Но надеюсь, как выйду на паркет, то все волнение пропадет, и я буду делать свою работу с холодной головой. Что могу сказать про Италию? Разбирали их игру, они демонстрируют достаточно быстрый баскетбол. Постараемся их остановить. У них мощные центровые (Левер и Тессеторе, — оба ростом 208 см). Будем с ними работать.

Матч Россия — Италия пройдет в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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