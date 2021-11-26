Ганькевич поделился ожиданиями от дебюта в сборной России
Центровой «Нижнего Новгорода» Александр Ганькевич сегодня дебютирует за сборную России в матче квалификации чемпионата мира-2023 против команды Италии.
— Немного переживаю, — признался «СЭ» Александр Ганькевич. — Все-таки это дебют за сборную. Но надеюсь, как выйду на паркет, то все волнение пропадет, и я буду делать свою работу с холодной головой. Что могу сказать про Италию? Разбирали их игру, они демонстрируют достаточно быстрый баскетбол. Постараемся их остановить. У них мощные центровые (Левер и Тессеторе, — оба ростом 208 см). Будем с ними работать.
Матч Россия — Италия пройдет в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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