Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

ФИБА назвала состав участников квалификации на Олимпиаду-2020

13:53

По итогам чемпионата мира в финальный турнир Олимпиады-2020 отобрались следующие команды: США, Испания, Австралия, Франция, Аргентина, Иран, Нигерия и Япония — страна-хозяйка. Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала состав участников квалификации.

Путевки получат четыре сборные. Матчи пройдут с 23 по 28 июня 2020 года. В европейской зоне помимо сборной России оказались: Хорватия, Чехия, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Словения, Сербия и Турция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир