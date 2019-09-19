ФИБА назвала состав участников квалификации на Олимпиаду-2020

По итогам чемпионата мира в финальный турнир Олимпиады-2020 отобрались следующие команды: США, Испания, Австралия, Франция, Аргентина, Иран, Нигерия и Япония — страна-хозяйка. Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала состав участников квалификации.

Путевки получат четыре сборные. Матчи пройдут с 23 по 28 июня 2020 года. В европейской зоне помимо сборной России оказались: Хорватия, Чехия, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Словения, Сербия и Турция.