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Евгений Валиев: «Удивило, что в Китае горячая вода есть в раздевалках только на играх»

06:33
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Форвард сборной России Евгений Валиев в интервью «Известиям» рассказал, что его удивило в Китае, где проходит чемпионат мира-2019. В матче россиян против Аргентины определится победитель группы B и фаворит за место в плей-офф.

— Накопилась усталость, учитывая количество матчей, проведенных в Китае?

— После игры с Кореей была усталость. Сейчас уже полегче. Накануне мы провели не такую сложную тренировку — больше тактическую. Обсуждали, как лучше сыграть против аргентинцев. Так что сил должно хватить.

— Адаптировались уже в Поднебесной? Кроме еды и плохого интернета, какие еще моменты доставляют беспокойство?

— Ничего нового не скажу. Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть. Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Еще удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Дополнительная информация

https://iz.ru/917395/timur-ganeev/udivilo-chto-v-kitae-goriachaia-voda-est-v-razdevalkakh-tolko-na-igrakh

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