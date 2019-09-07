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Эван Фурнье: «Мы не должны терять такое большое преимущество»

22:47
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Защитник сборной Франции по баскетболу Эван Фурнье посетовал на большое количество ошибок в матче чемпионата мира с Литвой (78:75). Французы вели в счете с разницей в 17 очков, но позволили сопернику догнать себя и вырвали победу в концовке.

— Мы проделали отличную работу, но совершили слишком много ошибок в какой-то момент, — цитирует AFP Фурнье, который набрал 24 очка. — Я не знаю, что позволило сопернику войти в игру. Мы в какой-то момент потеряли чувство уверенности. Ошибки выбивают из колеи. Но нам хватило характера. Соперник в итоге не знал, против кого защищаться. Это подвело Литву в конце, и мы добились победы. Наша психологическая устойчивость нам помогла. Но мы должны перестать терять такой разрыв. Сейчас нам повезло, но не всегда так может получаться.

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